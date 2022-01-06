"Разные позиции". Главы МИД США и Германии ответили на вопрос о поставках оружия Украине

США и Германия по-разному смотрят на вопрос поставок оружия Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Один из репортеров спросил: может ли Блинкен сказать, что Германии стоит поставлять Украине оружие или же это, наоборот, усугубит напряжение с Россией.

"У нас разные (с США. — Ред.) позиции по вопросу поставок оружия в Украину", — ответила Бербок.

При этом она сказала, что с 2014 года Германия помогала Украине со строительством военного госпиталя, в частности поставляла оборудование и материалы. По ее словам, Бундесвер также помогает с лечением раненых солдат и мирных жителей, в частности доставляет на реабилитацию в Германию.

Блинкен же заявил, что США постоянно оценивают потребности Украины для самообороны, и в ближайшее время будут поставки необходимого оборудования.

Он напомнил: президент США Джо Байден сказал лидеру РФ Владимиру Путину, что Вашингтон даст Украине дополнительные средства защиты, если Россия продолжит вторжение.

"Так что это постоянные усилия. Это не для угрозы России, а для защиты Украины из-за угрозы, которую РФ для нее представляет", – сказал он.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет общаться с новым правительством Германии по вопросу предоставления оружия.

Бербок считает, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.

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Марк Сировой

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