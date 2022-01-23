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Премьер Баварии заявил, что Россия – "не враг". МИД Украины призвал не подыгрывать Кремлю

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 20:58
Премьер Баварии заявил, что Россия –
Маркус Зедер (Фото - Markus Söder, Facebook)

Министерство иностранных дел Украины разочаровано высказыванием главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера и призывает его "реалистично оценивать" ситуацию в Европе и деструктивные действия РФ. В комментарии LIGA.net МИД заявил, что подыгрывать России – подрывать безопасность всей Европы.

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В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Зедер заявил, что "Россия – не враг", сам он не видит Украину в НАТО в ближайшее время и точно хотел бы запустить Северный поток-2, так как в противном случае, по его словам, "в Германии может быть очень холодно".

В МИД говорят, что на фоне последних событий высказывания Зедера "особенно разочаровывают", наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии РФ.

"Напоминаем, что именно разрушение единства в сдерживании России – вот к чему сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы. Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", – заявили в украинском ведомстве.

Комментируя слова Зедера о важности поставок российских энергоносителей в Германию, в МИД заявили, что "газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей".

В ответ на тезис о том, что Россия – "сложный партнер, но не враг Европы", в МИД напомнили об убийстве российскими спецслужбами оппонентов в центре Берлина, о хакерских атаках на Бундестаг и массовых кампаниях по дезинформации.

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Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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Бавария МИД маркус зедер
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