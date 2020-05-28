Хакерская атака на Бундестаг. Посол России вызван в МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева в связи с делом о хакерских атаках на немецкий парламент весной 2015 года. Об этом сообщает DW.
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Германия осудила хакерские атаки на Бундестаг, а также проинформировала посла РФ о том, что Берлин будет просить Брюссель, чтобы санкции ЕС за кибератаки применялись и против лиц, ответственных за нападение на Бундестаг в 2015 году.
5 мая 2020 года генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который, по версии следствия, несет ответственность за эту хакерскую атаку. В Германии заявляют, что Бадин является членом российской хакерской группы APT28, а на момент нападения он был сотрудником военной разведки ГРУ РФ.
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