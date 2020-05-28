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Хакерская атака на Бундестаг. Посол России вызван в МИД Германии

Хакерская атака на Бундестаг. Посол России вызван в МИД Германии - Фото
Фото: depositphotos.com
28.05.2020, 17:48

Германия хочет, чтобы санкции ЕС за кибернападения распространялись на ответственных за хакерские атаки на Бундестаг в 2015 году

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева в связи с делом о хакерских атаках на немецкий парламент весной 2015 года. Об этом сообщает DW.

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Германия осудила хакерские атаки на Бундестаг, а также проинформировала посла РФ о том, что Берлин будет просить Брюссель, чтобы санкции ЕС за кибератаки применялись и против лиц, ответственных за нападение на Бундестаг в 2015 году.

5 мая 2020 года генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который, по версии следствия, несет ответственность за эту хакерскую атаку. В Германии заявляют, что Бадин является членом российской хакерской группы APT28, а на момент нападения он был сотрудником военной разведки ГРУ РФ.

  • 30 января 2016 года сообщалось, что кибератаки на парламент Германии в 2015 году организовали российские спецслужбы. В результате кибератаки хакеры получили доступ к серверам Бундестага и неизвестно, в какой именно информации они были заинтересованы.
  • 13 мая того же года в ФРГ заподозрили, что к кибератаке причастна не только АРТ28, но и Sofacy  которыми, возможно, также управляет Россия. 
  • 13 мая 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки, которые, по ее словам, не облегчают задачу.

Читайте также: Спецчасть российской разведки дестабилизирует Европу

Владислав Сердюк
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Россия Германия бундестаг хакерская атака арт28
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