Хакерская атака на Бундестаг. Посол России вызван в МИД Германии

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Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева в связи с делом о хакерских атаках на немецкий парламент весной 2015 года. Об этом сообщает DW.

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Германия осудила хакерские атаки на Бундестаг, а также проинформировала посла РФ о том, что Берлин будет просить Брюссель, чтобы санкции ЕС за кибератаки применялись и против лиц, ответственных за нападение на Бундестаг в 2015 году.

5 мая 2020 года генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который, по версии следствия, несет ответственность за эту хакерскую атаку. В Германии заявляют, что Бадин является членом российской хакерской группы APT28, а на момент нападения он был сотрудником военной разведки ГРУ РФ.

30 января 2016 года сообщалось, что кибератаки на парламент Германии в 2015 году организовали российские спецслужбы. В результате кибератаки хакеры получили доступ к серверам Бундестага и неизвестно, в какой именно информации они были заинтересованы.

13 мая того же года в ФРГ заподозрили, что к кибератаке причастна не только АРТ28, но и Sofacy которыми, возможно, также управляет Россия.

анцлер Германии Ангела Меркель заявила , что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на хакерские атаки, которые, по ее словам, не облегчают задачу. 13 мая 2020 года к

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