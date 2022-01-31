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Польша поставит Украине вооружения, в том числе для противовоздушной обороны

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 13:37
Польша поставит Украине вооружения, в том числе для противовоздушной обороны - Фото
Павел Солох (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Польша приняла решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии. Об этом заявил на брифинге для прессы глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

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Солох сказал, что президент Польши (Анджей Дуда.Ред.) поддержал идею предоставить военную помощь Украине.

"Принято решение передать украинской стороне боеприпасы для обороны. Это решение прорабатывает министр обороны (Мариуш Блащак. – Ред.). Украинская сторона получила информацию, ждем их реакцию. Мы готовы доставить помощь в любое время", – пояснил глава БНБ.

Он добавил, что речь идет также о средствах противовоздушной обороны.

27 января 2022 года замминистра обороны Польши Марцин Оцепа сказал, что в Польше идут консультации о поставках оружия в Украину на фоне угрозы нового вторжения России, но пока не раскрывают подробности из соображений безопасности. 

Также сообщалось, что 28 января  с участием Дуды собирался польский Совет национальной безопасности для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

Читайте также: НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность

Сергей Бережной
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агрессия России Мариуш Блащак вооружиение польша анджей дуда Павел Солох Бюро национальной безопасности
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