Польша поставит Украине вооружения, в том числе для противовоздушной обороны

Польша приняла решение предоставить Украине оружие для защиты от российской агрессии. Об этом заявил на брифинге для прессы глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

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Солох сказал, что президент Польши (Анджей Дуда. – Ред.) поддержал идею предоставить военную помощь Украине.

"Принято решение передать украинской стороне боеприпасы для обороны. Это решение прорабатывает министр обороны (Мариуш Блащак. – Ред.). Украинская сторона получила информацию, ждем их реакцию. Мы готовы доставить помощь в любое время", – пояснил глава БНБ.

Он добавил, что речь идет также о средствах противовоздушной обороны.

27 января 2022 года замминистра обороны Польши Марцин Оцепа сказал, что в Польше идут консультации о поставках оружия в Украину на фоне угрозы нового вторжения России, но пока не раскрывают подробности из соображений безопасности.

Также сообщалось, что 28 января с участием Дуды собирался польский Совет национальной безопасности для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

Эстония призывает Германию "прислушиваться к украинцам", а не стоять в стороне.

По мнению главы МИД Кулебы, украинцы "будут десятилетиями помнить" отказ Берлина от помощи Украине оборонительным оружием.

Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично, сообщил министр обороны Резников.

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Сергей Бережной

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