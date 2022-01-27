"Польша не уклоняется от помощи". В Варшаве обсуждают поставки оружия в Украину

В Польше ведут консультации о поставках оружия в Украину и готовы оказать поддержку на фоне угрозы нового вторжения России, но не раскрывают подробности из-за вопросов безопасности. Об этом заявил замминистра обороны Польши Марцин Оцепа, пишет Interia.pl.

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"Мы ведем консультации по этому поводу. Я не хочу раскрывать все, потому что не все служит делу безопасности Украины", – сказал он.

Оцепа подчеркнул, что Польша "не воздерживается от помощи". По его словам, Варшава готова "поддержать Украину во всем, что необходимо".

Замминистра добавил, что Польша не паникует и не планирует сейчас эвакуировать своих дипломатов.

"Я думаю, что наши сотрудники дипмиссий покинут Украину одними из последних", – сказал он.

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Яна Катасонова

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