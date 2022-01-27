UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Польша не уклоняется от помощи". В Варшаве обсуждают поставки оружия в Украину

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 11:52
Марцин Оцепа (Фото - скриншот видео YouTube)

В Польше ведут консультации о поставках оружия в Украину и готовы оказать поддержку на фоне угрозы нового вторжения России, но не раскрывают подробности из-за вопросов безопасности. Об этом заявил замминистра обороны Польши Марцин Оцепа, пишет Interia.pl.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы ведем консультации по этому поводу. Я не хочу раскрывать все, потому что не все служит делу безопасности Украины", – сказал он.

Оцепа подчеркнул, что Польша "не воздерживается от помощи". По его словам, Варшава готова "поддержать Украину во всем, что необходимо".

Замминистра добавил, что Польша не паникует и не планирует сейчас эвакуировать своих дипломатов. 

"Я думаю, что наши сотрудники дипмиссий покинут Украину одними из последних", – сказал он.

Читайте также: Канада усилит помощь Украине: больше инструкторов, разведданных, нелетального оборудования

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России оружие вторжение партнеры союзники марцин оцепа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 