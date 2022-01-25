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Премьер Польши разочарован политикой Германии по поставкам оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 18:09
Премьер Польши разочарован политикой Германии по поставкам оружия Украине - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование из-за блокирования Германией поставок оружия Украине на фоне угрозы масштабного вторжения российских войск. Об этом он написал в Facebook.

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"Меня беспокоит ситуация в Украине и реакция наших немецких соседей перед лицом угрозы со стороны России. Большое разочарование – это в том числе отсутствие согласия Германии на поставку оружия из Эстонии стране, которая готовится защищаться от агрессора", – написал Моравецкий.

По его словам, президент РФ Владимир Путин терроризирует европейские государства посредством строительства Северного потока-2, газового шантажа, миллиардов, вложенных в Европе, а также денег, "вложенных" в бывших политиков и лоббистов.

Моравецкий отметил, что Польша на протяжении многих лет поддерживает Украину на пути интеграции с Европой и Западом.

"Наш голос сегодня на стороне наших киевских соседей. Мы на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев на суверенное решение о судьбе своей нации. Мы также на стороне мира. Экономические и энергетические интересы ни одной из европейских стран нельзя рассматривать как повод для агрессии", – заявил премьер Польши.

Премьер Польши разочарован политикой Германии по поставкам оружия Украине
Вадим Ребрина
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Матеуш Моравецкий Германия польша владимир путин оружие северный поток-2
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