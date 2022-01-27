Канада усилит помощь Украине: больше инструкторов, разведданных, нелетального оборудования

Канада расширяет помощь Украине на фоне угрозы российского вторжения: в частности, Оттава увеличит число канадских инструкторов, будет предоставлять нелетальное оборудование, разведданные и поддержку в борьбе с кибератаками. Об этом заявил на брифинге канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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Операция канадских военных инструкторов в Украине UNIFIER будет продлена на три года и расширена, заявил Трюдо. Немедленно в Украину отправятся 60 инструкторов – они присоединятся к примерно 200 канадских военных, которые уже находятся в Украине.

При необходимости миссию могут расширить до 400 военных, отметил Трюдо. Он добавил, что министр национальной обороны Канады Анита Ананд в ближайшие дни посетит Украину и Латвию и встретится там с канадскими силами.

По словам Трюдо, расширение поддержки Канады оценивается в $340 млн. Оно также включает поставки нелетального оборудования, предоставление разведданных и поддержку в борьбе с кибератаками.

Как сообщает CBC News, поставки нелетального вооружения будут включать бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, тактические медицинские сумки и технику для наблюдения.

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Трюдо добавил, что дополнительно Канада выделит Украине $50 млн помощи для гуманитарных целей и целей развития. "Эта поддержка – дополнение к $120 млн Украине, которые мы анонсировали на прошлой неделе", – уточнил он.

Трюдо подчеркнул: канадская армия продолжает поддерживать украинскую, чтобы та могла защитить суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы продолжаем призывать Россию к деэскалации и вступить в конструктивный диалог для достижения мирного дипломатического решения ситуации", – подытожил он.

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Марк Сировой

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