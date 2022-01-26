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В партии Путина требуют официально вооружать террористов на Донбассе: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 17:03
В партии Путина требуют официально вооружать террористов на Донбассе: видео - Фото
Андрей Турчак (фото скриншот видео)

В России призвали вооружать террористические организации ДНР и ЛНР. Об этом заявил в эфире пропагандистского телеканала Россия 24 секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

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Турчак сказал, что Россия должна оказать захваченным регионам Донбасса "необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности".

По его словам, в Единой России с тревогой относятся к "накачиванию" Украины летальным оружием, поскольку его предоставляют "все ведущие страны НАТО в очень больших масштабах".

Оружие на Донбасс Россия поставляет еще с 2014 года. В июле 2020 года в Госдуме угрожали начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении средств на военную помощь Украине. 

Вооружение оккупированных территорий Кремль прикрывал якобы поставками гуманитарной помощи – конвои пересекали границу один за другим с грубым нарушением норм украинского и международного законодательства. В России заявляли, что груз проходит необходимые таможенные процедуры. Но по факту - украинские пограничники не могли проверить, что именно везут на территорию Украины машинами путинского конвоя. 

  • В Минюсте перечислили, чем докажут контроль России над Донбассом в Евросуде по правам человека.
  • 26 января 2022 года ЕСПЧ проводит слушания в делах против России о войне на Донбассе (заявитель – Украина) и о сбитом  Boeing-777 MH17 Малайзийских авиалиний (заявитель – Нидерланды).

Читайте также: Украинцев спросили, как добиться мира на Донбассе. Наиболее популярны два варианта – опрос

Яна Катасонова
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Донбасс оружие единая россия Андрей Турчак
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