В партии Путина требуют официально вооружать террористов на Донбассе: видео

В России призвали вооружать террористические организации ДНР и ЛНР. Об этом заявил в эфире пропагандистского телеканала Россия 24 секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

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Турчак сказал, что Россия должна оказать захваченным регионам Донбасса "необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности".

По его словам, в Единой России с тревогой относятся к "накачиванию" Украины летальным оружием, поскольку его предоставляют "все ведущие страны НАТО в очень больших масштабах".

Оружие на Донбасс Россия поставляет еще с 2014 года. В июле 2020 года в Госдуме угрожали начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении средств на военную помощь Украине.

Вооружение оккупированных территорий Кремль прикрывал якобы поставками гуманитарной помощи – конвои пересекали границу один за другим с грубым нарушением норм украинского и международного законодательства. В России заявляли, что груз проходит необходимые таможенные процедуры. Но по факту - украинские пограничники не могли проверить, что именно везут на территорию Украины машинами путинского конвоя.

В Минюсте перечислили, чем докажут контроль России над Донбассом в Евросуде по правам человека.

26 января 2022 года ЕСПЧ проводит слушания в делах против России о войне на Донбассе (заявитель – Украина) и о сбитом Boeing-777 MH17 Малайзийских авиалиний (заявитель – Нидерланды).

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Яна Катасонова

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