В России предлагают "узаконить" поставки оружия оккупантам на Донбассе
В Госдуме предлагают "не стесняться поставлять оружие ДНР/ЛНР"
Россия угрожает начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, пишет российский Интерфакс.
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"Я считаю, что выделение в США $300 млн на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально", - заявил российский пропагандист, неоднократно допускавший антиукраинские высказывания.
По словам депутата РФ, если "третья страна" будет поставлять летальное оружие, то России "ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны если не войсками, то хотя бы поставками оружия". "И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - предложил Калашников.
- В июне Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год в размере $250 млн.
- 18 июля в США ободрили продажу Украине до 16 современных боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму $600 млн. Эти катера идеально подходят для украинского флота на Азовском море, отметил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.
- 31 июля в Сенате США, верхней палате Конгресса, внесли законопроект, которым предлагается ежегодно предоставлять Украине $300 млн военной помощи для противостояния с агрессией России.
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