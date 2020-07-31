В России предлагают "узаконить" поставки оружия оккупантам на Донбассе

В Госдуме предлагают "не стесняться поставлять оружие ДНР/ЛНР"

Россия угрожает начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, пишет российский Интерфакс.

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"Я считаю, что выделение в США $300 млн на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально", - заявил российский пропагандист, неоднократно допускавший антиукраинские высказывания.

По словам депутата РФ, если "третья страна" будет поставлять летальное оружие, то России "ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны если не войсками, то хотя бы поставками оружия". "И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - предложил Калашников.

СПРАВКА . ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

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Наталия Софиенко

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