США утвердили пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн

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Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год в размере $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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Там отметили, что, согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только в том случае, если она предпримет практические шаги по реформированию сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине, в том числе, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и др.

Отдельный акцент американская сторона делает на поддержке Военно-Морских Сил ВСУ, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей, отметили в посольстве.

28 мая Пентагон уведомил Конгресс США, что Украина добилась необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах и поэтому должна получить вторую часть пакета военной помощи США на сумму $125 млн.