США передадут Украине боевые катера Mk IV, радары и прочее на $125 млн – CNN

Украина добилась необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах и поэтому должна получить вторую часть пакета военной помощи США на сумму $125 млн. Об этом Пентагон уведомил Конгресс США, сообщает CNN со ссылкой на представителя американского Минобороны и военного советника из Конгресса.

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Ранее на 2020 год официальный Вашингтон одобрил $250 млн ассигнований на военные нужды Украины; пакет помощи, о котором речь, – вторая часть этой суммы.

По нему Украина должна получить два катера типа Mk IV с 30-миллиметровыми пушками дистанционного управления для патрулирования Азовского моря, очередные контрбатарейные радары, оборудование для защищенной связи, десятки машин скорой помощи, 100 тактических планшетов и другое.

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"Это свидетельство, что Киев добился успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении гражданского контроля, что было необходимо по закону (США), чтобы дать добро на пакет помощи", - пишет источник.

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Видео: U.S. Defense System