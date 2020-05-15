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Из США прибыло оборудование для фронтовых подразделений ВСУ на Донбассе – фото

Из США прибыло оборудование для фронтовых подразделений ВСУ на Донбассе – фото - Фото
Фото: facebook.com/usdos.ukraine
15.05.2020, 11:19

"Несмотря на коронавирус, мы продолжаем помогать Украине в сфере безопасности", – пишут американские дипломаты

На этой неделе Украина получила от США новую партию военной помощи для оснащения фронтовых подразделений армии. Об этом кратко отчитались в Facebook американского посольства.

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Военно-транспортная авиация США доставила приборы ночного видения, тепловизоры, радиостанции и медицинское оборудование "для использования в зоне операции объединенных сил".

Общая стоимость аппаратуры - более $25 млн.

Эта поставка проведена через Отдел военного сотрудничества.

"США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", – подчеркнули в американской дипмиссии.

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Сегодня, 15 мая, американский суд обязал Белый дом показать письма о скандальной заморозке военной помощи Украине в 2019 году, а на днях посол Украины в США Ельченко заявил, что готовится соглашение о продолжении практики закупок в этой стране новейшего вооружения для ВСУ. 

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Евгений Пилипенко
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