"Отдал бы их в химчистку". Кулеба - об отношениях с США после импичмента Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Отношения Украины и США не заморожены, несмотря на скандальный разговор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который спровоцировал дело об импичменте американского лидера. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью LB.

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"Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", - образно ответил министр.

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Кулеба добавил, что "не видит индикаторов", которые говорили бы, что Трамп не хочет встречаться с Зеленским. В то же время он добавил, что визит в США в преддверии президентских выборов – "всегда элемент политики", а Украина же хочет сохранить поддержку как республиканцев, так и демократов.

Министр также заверил, что администрация Трампа коммуницирует с украинским послом Владимиром Ельченко, в том числе на уровне Совета нацбезопансности.

А отставного генерал-лейтенанта Кита Дейтона, которого Трамп выдвинул в кандидаты посла в Украине, Кулеба знает по работе в группе оборонных советников и считает его "крутым мужиком".

"Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чём говорит: это определенный опыт и набор навыков", - рассказал он.

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