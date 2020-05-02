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Глава МИД приветствовал номинирование генерала Дейтона послом США в Украине

Глава МИД приветствовал номинирование генерала Дейтона послом США в Украине - Фото
Кит Дейтон (Фото - Christine June, George C. Marshal)
02.05.2020, 13:58

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что с нетерпением ждет Кита Дейтона в Киеве. Он номинирован президентом США Трампом на должность посла в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал номинирование генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

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По словам Кулебы, он с нетерпением ожидает прибытия Дейтона в Киев. Министр сообщил, что встречался с генералом еще в его статусе оборонного советника в Украине, и назвал взаимодействие с ним замечательным.

На данный момент Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также является старшим советником США по оборонным вопросам в Украине.

Дейтон 40 лет прослужил в американской армии, уйдя в отставку в 2010 году в звании генерал-лейтенанта.

За время военной карьеры Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии и планированию штаба сухопутных войск, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA), а также военным атташе США в России.

Денис Юдин
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