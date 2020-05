Глава МИД приветствовал номинирование генерала Дейтона послом США в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал номинирование генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, он с нетерпением ожидает прибытия Дейтона в Киев. Министр сообщил, что встречался с генералом еще в его статусе оборонного советника в Украине, и назвал взаимодействие с ним замечательным.

I welcome the decision to nominate a new U.S. ambassador to Ukraine and look forward to welcoming him in Kyiv. I have met Gen. Keith W. Dayton in his capacity of Ukraine’s defense reform adviser. Working with him has always been a wonderful experience. pic.twitter.com/UsU9vmBEe5