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Трамп назначит послом США в Украине генерала в отставке Кита Дейтона

Трамп назначит послом США в Украине генерала в отставке Кита Дейтона - Фото
Кит Дейтон (Фото - пресс-служба министерства обороны США)
02.05.2020, 07:42

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой посла в Украине, им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон

Послом США в Украине должен стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Его кандидатуру предложит президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

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На данный момент Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также является старшим советником США по оборонным вопросам в Украине.

Дейтон 40 лет прослужил в американской армии, уйдя в отставку в 2010 году в звании генерал-лейтенанта.

За время военной карьеры Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии и планированию штаба сухопутных войск, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA), а также военным атташе США в России.

Денис Юдин
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