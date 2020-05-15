Белый дом обязали показать письма о заморозке военной помощи Украине

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Федеральный судья Эми Берман Джексон вынесла решение по иску газеты New York Times и обязала администрацию президента США Дональда Трампа передать ей не менее 20 электронных писем, связанных с временным прекращением военной помощи Украине в импичмент-скандале 2019 года. Об этом пишет вашингтонское издание The Hill.

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Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома ранее отказывалось передать эти письма, ссылаясь на их возможную секретность, если в сообщениях президента, вице-президента или советников президента содержится военная или государственная тайна.

Судья Джексон сказала, что будет лично определять, защищены ли письма исполнительного офиса президента США грифом "секретно", и поручила адвокатам Минюста США передать их ей до 20 мая.

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