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Импичмент. Ироничная реакция Трампа на свою победу - видео

Импичмент. Ироничная реакция Трампа на свою победу - видео - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
06.02.2020, 08:47

Судя по всему, Дональд Трамп собирается оставаться на посту президента США еще не один срок

Избежавший вчера импичмента американский президент Дональд Трамп иронично отреагировал на свою победу в этом процессе, разместив в Twitter шутливый ролик о том, сколько он собирается оставаться в кресле хозяина Белого дома.

На видео показано, как серьезный и сосредоточенный Трамп побеждает на следующих выборах президента США, которые состоятся в ноябре, а затем на следующих, потом снова и снова - до 90 000 года.

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Все это - на фоне музыки из композиции "В пещере горного короля" Грига ("Марш троллей").

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