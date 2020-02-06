Импичмент. Ироничная реакция Трампа на свою победу - видео

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Избежавший вчера импичмента американский президент Дональд Трамп иронично отреагировал на свою победу в этом процессе, разместив в Twitter шутливый ролик о том, сколько он собирается оставаться в кресле хозяина Белого дома.

На видео показано, как серьезный и сосредоточенный Трамп побеждает на следующих выборах президента США, которые состоятся в ноябре, а затем на следующих, потом снова и снова - до 90 000 года.

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Все это - на фоне музыки из композиции "В пещере горного короля" Грига ("Марш троллей").