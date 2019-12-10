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В США одобрили передачу Украине систем противокорабельной обороны

В США одобрили передачу Украине систем противокорабельной обороны - Фото
Фото: Kevin Cunningham/U.S. Navy
10.12.2019, 10:26

Эти ассигнования и материальная помощь входят в законопроект об оборонном бюджете США на следующий год в размере $738 млрд

В американскую военную помощь Украине на 2020 год войдет некоторое летальное вооружение, в том числе средства для усиления береговой линии. Об этом сообщили в Палате представителей и армейских комитетах Сената, представляя согласованный законопроект о гособороне США.

Законодатели США предлагают передать ВСУ системы управления крылатыми и противокорабельными ракетами, сами ПКР, а также системы управления войсками, в частности, для противовоздушной и береговой обороны.

Смотрите видео: Ракета Нептун прошла 250 км по заданному маршруту

Какие именно типы ракет войдут в помощь Украине и какое оборудование управления, если законопроект подпишут, не сообщается.

Смотрите видео: Истребители сопровождают украинскую противокорабельную ракету

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