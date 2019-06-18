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18.06.2019, 18:12

$250 млн: Конгресс США утвердил бюджет военной помощи Украине

$250 млн: Конгресс США утвердил бюджет военной помощи Украине - Фото
Конгресс США (фото - Pixabay)

Пентагон уже начал заключать контракты под новый бюджет

Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона для усиления национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины США.

Отмечается, что таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности.

Соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил ВСУ.

28 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в условиях непрекращающейся войны в Донбассе Соединенные Штаты продолжат снабжать оружием украинскую армию.

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Теги: пентагон, вооружение, ВМС ВСУ, ВСУ
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