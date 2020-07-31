Против РФ. В Сенате предложили ежегодно давать Украине $300 млн военной помощи

Проект об увеличении венной поддержки Украине был подан как демократами, так и республиканцами из Сената США

В Сенате США, верхней палате Конгресса, внесли законопроект, которым предлагается ежегодно предоставлять Украине $300 млн военной помощи для противостояния с агрессией России. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического комитета Сената.

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В $300 млн военной помощи включены поставки летального вооружения. Проектом также предлагается выделять $4 млн на обучение украинских офицеров и ускорить передачу избыточных американских оборонных товаров Украине.

Одна из инициаторов проекта, сенатор Джин Шахин, отметила, что поддержка Украины в противостоянии с Россией крайне важна для глобальной безопасности в целом.

"Злобное поведение Кремля против США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому обеспечение того, чтобы наши партнеры в регионе могли противостоять этой агрессии на передовой, имеет столь важное значение", - заявила она.

Кроме военной помощи, в проекте предусмотрен отчет администрации о дипломатической поддержке Украины в течение следующих пяти лет.

Также предлагается создать специальную группу с европейскими союзниками по Украине и назначить специального посланника для Украины, который будет связующим звеном США на мирных переговорах в нормандском формате, а также будет содействовать диалогу между черноморскими странами.

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Марк Сировой

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