Против РФ. В Сенате предложили ежегодно давать Украине $300 млн военной помощи
Проект об увеличении венной поддержки Украине был подан как демократами, так и республиканцами из Сената США
В Сенате США, верхней палате Конгресса, внесли законопроект, которым предлагается ежегодно предоставлять Украине $300 млн военной помощи для противостояния с агрессией России. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического комитета Сената.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В $300 млн военной помощи включены поставки летального вооружения. Проектом также предлагается выделять $4 млн на обучение украинских офицеров и ускорить передачу избыточных американских оборонных товаров Украине.
Одна из инициаторов проекта, сенатор Джин Шахин, отметила, что поддержка Украины в противостоянии с Россией крайне важна для глобальной безопасности в целом.
"Злобное поведение Кремля против США и наших трансатлантических партнеров не ослабевает, поэтому обеспечение того, чтобы наши партнеры в регионе могли противостоять этой агрессии на передовой, имеет столь важное значение", - заявила она.
Кроме военной помощи, в проекте предусмотрен отчет администрации о дипломатической поддержке Украины в течение следующих пяти лет.
Также предлагается создать специальную группу с европейскими союзниками по Украине и назначить специального посланника для Украины, который будет связующим звеном США на мирных переговорах в нормандском формате, а также будет содействовать диалогу между черноморскими странами.
- В июне Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год в размере $250 млн.
- Также в июне Пентагон предлагал выделить Украине $250 млн, отмечает DW. Затем в контролируемом демократами комитете по ассигнованиям Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) предложили увеличить сумму в 2021 году до $275 млн. Планировалась, что дополнительные средства пойдут на закупку вооружения, подготовку личного состава, разведку и логистику.
- 18 июля в США ободрили продажу Украине до 16 современных боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму $600 млн. Эти катера идеально подходят для украинского флота на Азовском море, отметил командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.
Смотрите также: Украинские военные стреляют из "джавелина" и украинской "Стугны-П" – видео
Комментарии