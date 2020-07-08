В США запланировали дополнительную военную помощь Украине. На что хотят пустить

Средства должны быть направлены на "укрепление способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии", заявили в Палате представителей США

Американская военная помощь Украине в 2021 году может быть увеличена на 10%. Демократы из комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагают добавить в оборонный бюджет США на следующий год дополнительные $25 млн на укрепление обороноспособности союзника. Это видно по секции 9013 документа на сайте Конгресса.

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Суммарно помощь ВСУ на 2021-й финансовый год, который начинается в октябре нынешнего, хотят вывести на показатель $275 млн.

Дополнительные миллионы, как полагают члены комитета, пойдут на оснащение и подготовку личного состава, летальное вооружение, запчасти, замену, ремонт и поддержку американской техники в боеспособном состоянии, на поддержку логистики, разведки (как военного, так и национального ее компонента), а также развитие самообеспечения.

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Из этой суммы $50 млн должны быть выделены исключительно на летальные вооружения. $137,5 млн должны быть освоены до конца сентября 2021 года.

После того, как демократы в Палате представителей представят свой вариант оборонного бюджета, республиканцы в Сенате предложат свой. Затем спецкомиссия будет искать точки согласования, и в итоге получится единый документ.

В конце июня 2020-го США перекрыли военные поставки Гонконгу: боятся, что технологии достанутся Китаю.

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Евгений Пилипенко

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