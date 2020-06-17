США передают Украине военную помощь на $60 млн: Javelin и боеприпасы - фото

Помощь США (фото - посольство США в Украина)

Управление оборонного сотрудничества посольств США приняло оборудование на $60 млн для последующей передачи Украине. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

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В посольстве отметили, что в рамках помощи будут переданы противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и рации.

В посольстве подчеркнули, что США настойчиво поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России.

П ервая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Однако украинские военн ые еще ни разу не применили противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления боевики перестали использовать танки

В конце декабря 2019 года Украина договорилась с США о поставке второй партии Javelin.

В конце февраля Минобороны США заключило с Ratheon контракт на производство противотанковых комплексов Javelin для американской армии, Украины и других стран.

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Фото - посольство США в Украине