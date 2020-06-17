США передают Украине военную помощь на $60 млн: Javelin и боеприпасы - фото

Управление оборонного сотрудничества посольств США приняло оборудование на $60 млн для последующей передачи Украине. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В посольстве отметили, что в рамках помощи будут переданы противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и рации.
В посольстве подчеркнули, что США настойчиво поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России.
Смотрите также: В США готовы массово производить "более смертоносные" Javelin
Фото - посольство США в Украине