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США передают Украине военную помощь на $60 млн: Javelin и боеприпасы - фото

США передают Украине военную помощь на $60 млн: Javelin и боеприпасы - фото - Фото
Помощь США (фото - посольство США в Украина)
17.06.2020, 10:39

В США заявили, что поддерживают суверенитет Украины в борьбе с агрессией РФ и передают военную помощь, в частности ракеты Javelin

Управление оборонного сотрудничества посольств США приняло оборудование на $60 млн для последующей передачи Украине. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

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В посольстве отметили, что в рамках помощи будут переданы противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и рации.

В посольстве подчеркнули, что США настойчиво поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России.

  • Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Однако украинские военные еще ни разу не применили противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления боевики перестали использовать танки.
  • В конце декабря 2019 года Украина договорилась с США о поставке второй партии Javelin.
  • В конце февраля Минобороны США заключило с Ratheon контракт на производство противотанковых комплексов Javelin для американской армии, Украины и других стран.

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Фото - посольство США в Украине

 

Марк Сировой
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