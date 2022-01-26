Украина против России. В ЕСПЧ начинаются слушания по делу о преступлениях РФ на Донбассе

Европейский суд по правам человека сегодня, 26 января, проводит слушания в делах против России о войне на Донбассе (заявитель – Украина) и о сбитом Boeing-777 MH17 Малайзийских авиалиний (заявитель – Нидерланды).

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Украину в ЕСПЧ представляет команда Минюста вместе с юридическими советниками. Своей задачей в Минюсте называют опровержение мифа об "их там нет", доказательство контроля России над оккупированными территориями Донбасса с 2014 года и установление системных массовых нарушений прав людей в ОРДЛО.

Слушания начались в 10:15 по киевскому времени, смотреть стрим можно будет посмотреть здесь. Утренние слушания обычно можно посмотреть в 15:30 по Киеву, а дневные доступны к концу дня.

Сегодняшний процесс объединяет три жалобы:



- о нарушениях прав человека на востоке Украины;

- о похищении детей-сирот;

- о сбитом в июле 2014 года самолете компании Malaysia Airlines МН17.

ЕСПЧ вынесет два решения: о том, может ли суд рассматривать дело по существу (промежуточное), а также по сути требований. Принятие решения по промежуточному делу может занять два – два с половиной года. Для основного решения потребуется больше времени, так как это сложное и масштабное дело, говорят в Минюсте.

Слушания должны были состояться в ноябре 2021-го, но судья, представляющий РФ, заявил о самоотводе.

В 2018 году ЕСПЧ объединил четыре межгосударственных производства по делу "Украина против России" в два общих: по Крыму и Донбассу.

14 июля 2020-го Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России по трем статьям.

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Оксана Житнюк

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