"На фоне агрессивных действий России". Канада предоставит Украине $120 млн кредита

Канада решила предоставить Украине кредит в размере 120 миллионов долларов на фоне стремлений России дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Об этом сообщает МИД Канады.

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Там заявили, что хотят поддержать экономическую устойчивость Украины и реализацию реформ управления.

Кроме того, Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита. Канадские и украинские официальные лица уже встречаются, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации, говорится в сообщении.

"Предлагаемая нами поддержка поможет укрепить экономику Украины на фоне агрессивных усилий России по дестабилизации экономической системы Украины. Эти агрессивные действия продолжают угрожать миру и безопасности в Европе. Вместе со своими союзниками Канада призывает Россию к деэскалации и вступлению в содержательный диалог", – заявил МИД Канады.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за это решение.

"Приветствуем решение Канады выделить $120 миллионов в поддержку Украины. Сильная Украина – залог европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует подлинную преданность духу особого партнерства между двумя странами", — написал Зеленский в Twitter.

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Вадим Ребрина

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