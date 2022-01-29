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1 февраля Украину посетит премьер Польши. Затем приедут главы МИД Франции и Германии

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 15:25
1 февраля Украину посетит премьер Польши. Затем приедут главы МИД Франции и Германии - Фото
Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий (Фото 2 - KPRM - Krystian Maj)

1 февраля в Украину приедет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. 7-8 февраля визит в Украину также запланировали министры иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок

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Моравецкий напомнил, что Польша находится в постоянном контакте с властями Украины. "После серии встреч между президентом Польши Анджеем Дудой и Зеленским наши друзья знают, что могут рассчитывать на нас и что у них нет лучшего представителя их позиции в Европе", – отметил польский премьер. 

Он говорит, что сейчас важнейшая задача для польской и европейской дипломатии – поиск решения для предотвращения кровопролития.

"Солидарность с Украиной и несогласие с противоправными действиями России... является обязанностью всех правительств, которые руководствуются европейскими ценностями. Свобода, солидарность и демократия должны победить агрессию и насилие. Мы должны стать на сторону атакуемых, а не нападающих. Это ответственность Европы. Польское правительство будет верным этому", – резюмировал он.

7 и 8 декабря с визитом в Киев также прибудут главы МИД Франции и Германии.

Сегодня Жан Ив Ле Дриан созвонился с главой МИД Дмитрием Кулебой, заверив его в полной поддержке и солидарности с Украиной. Кулеба сообщил, что в разговоре с французским коллегой они согласились – "в отношении России нужно проявлять бдительность и твердость, а также работать над дипломатическим решением". 

Владислав Сердюк
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