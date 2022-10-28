США предоставят Украине военную помощь на $275 млн для наступления ВСУ на юге — AP
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн — там будут в основном боеприпасы для поддержания контрнаступления Вооруженных Сил Украины на южном направлении. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.
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Пентагон отправит Украине новый пакет вооружений, чтобы поддержать усилия ВСУ по вытеснению российских оккупантов из ключевых районов на юге перед приближением зимы.
По словам чиновников США, ожидается, что в новом пакете не будет крупных вооружений — вместо них Украина получит запасы боеприпасов для уже имеющихся систем, в частности, HIMARS.
Официальные лица отметили, что новый пакет будет предоставлен в соответствии с полномочиями президента США Джо Байдена, что позволит Пентагону быстро взять оружие из собственных запасов и отправить его в Украину.
- Недавно министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит от союзников танки Abrams, а также самолеты типа F-15 или F-16 — он заявил, что рассчитывает на лидерство США в этом вопросе.
- Правительство США получило два комплекса противовоздушной обороны NASAMS от компании-производителя Raytheon Technologies — в ближайшее время системы передадут Украине.
- Ранее Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 и два надводных дрона.
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