UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США предоставят Украине военную помощь на $275 млн для наступления ВСУ на юге — AP

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 08:31
США предоставят Украине военную помощь на $275 млн для наступления ВСУ на юге — AP - Фото
Энтони Блинкен, Джо Байден и Ллойд Остин (Фото: EPA)

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн — там будут в основном боеприпасы для поддержания контрнаступления Вооруженных Сил Украины на южном направлении. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в Вашингтоне. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пентагон отправит Украине новый пакет вооружений, чтобы поддержать усилия ВСУ по вытеснению российских оккупантов из ключевых районов на юге перед приближением зимы. 

По словам чиновников США, ожидается, что в новом пакете не будет крупных вооружений — вместо них Украина получит запасы боеприпасов для уже имеющихся систем, в частности, HIMARS. 

Официальные лица отметили, что новый пакет будет предоставлен в соответствии с полномочиями президента США Джо Байдена, что позволит Пентагону быстро взять оружие из собственных запасов и отправить его в Украину.

Читайте также: США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot — Reuters

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина США война военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 