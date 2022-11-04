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Резников: Производство снарядов калибра 155 мм еще не налаживаем: поставок пока достаточно

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 14:20
Резников: Производство снарядов калибра 155 мм еще не налаживаем: поставок пока достаточно - Фото
Алексей Резников (скриншот)

Пока что производство снарядов калибра 155 мм для современных артиллерийских платформ натовского стандарта в Украине не налаживают – "надеемся получать эту поддержку от партнеров". Так на онлайн-брифинге ответил на вопрос о "дефиците" боеприпасов министр обороны Алексей Резников.

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"Пока что от наших партнеров 155-го калибра нам достаточно", – заверил он.

Резников добавил, что сейчас в приоритете у партнеров также поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II.

Министр напомнил, что на вооружении в Украине есть одна САУ "Богдана" калибра 155 мм, и если эту программу будут развивать, то "под нее тоже будет налажено производство боеприпасов".

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По словам главы Минобороны, на предприятиях Укроборонпрома налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм, а также 120 мм мин. Он выразил надежду, что в течение нескольких месяцев объемы такого производства будут "реалистично" увеличены.

Основные вызовы украинского оборонно-промышленного комплекса он видит в том, чтобы был налажен процесс а) ремонта и обслуживания систем, поставляемых Западом, а также "своих", б) производства различных типов БПЛА и систем против БПЛА врага.

Євген Пилипенко
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Алексей Резников снаряды боеприпасы война ОПК артиллерия впк военная помощь богдана 155 мм
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