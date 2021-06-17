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Калибр НАТО. САУ Богдана могут принять на вооружение ВСУ в 2023 году – разработчики

17.06.2021, 14:25
Калибр НАТО. САУ Богдана могут принять на вооружение ВСУ в 2023 году – разработчики - Фото
САУ Богдана (Фото - mil.in.ua)

Самоходная артиллерийская установка Богдана в калибре НАТО – 155 мм может быть принята на вооружение в состав Вооруженных Сил Украины уже в 2023 году, в 2022-ом планируются государственные испытания машины. Об этом LIGA.net сообщили представители Краматорского завода тяжелого станкостроения на выставке Оружие и безопасность 2021, осуществляющие разработку САУ. 

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"Если мы отводим 2022-ой год на проведение государственных испытаний, то в 2023-ем году завод сможет изготовить в диапазоне от 6 до 12 машин – это мы планируем по нашим производственным мощностям. Начиная с 2024-ого мы эту цифру удвоим и утроим", – говорят разработчики.

Отмечается, что уже через неделю САУ Богдана уедет на испытательный полигон, где будет стрелять на дальность 40 км, которая заложена в ее технических характеристиках.

"Мы должны сделать больше 300 выстрелов боевыми снарядами. Если у нас все будет нормально, то мы выполним предварительные испытания. Позже мы изучим износ ствола, гидравлики и других систем машины – в МО должны будут разработать государственные испытания", – сообщили конструкторы КЗТС.

Из САУ Богдана сейчас стреляют турецкими боеприпасами – тесты с украинскими снарядами 155-мм от КБ Артема пока не рассматриваются и-за того, что отечественные боеприпасы находятся на более ранней стадии испытаний. 

"В настоящее время подходят к испытанию наши украинские боеприпасы, но сейчас идут параллельные процессы. Здесь пока сложно говорить. Мы идем параллельными путями", – отметили в КЗТС.

СПРАВКА. САУ 2С22 для дальнобойности до 40 км обычным снарядом и до 60 км – активно-реактивным, разрабатывается по гособоронзаказу более пяти лет, хотя предполагалось, что процесс будет завершен в 2020 году. 24 августа 2018-го "Богдану" показали на военном параде в Киеве. Темп разработки был замедлен "из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических препятствий", в том числе судов между КЗТС и Минобороны
  • 28 апреля Вооруженные Силы Украины начали цикл испытаний чешской самоходной артиллерийской установки Dana-M2 калибра 152 мм.

Читайте также: Минобороны показало стрельбы из САУ Богдана: видео

Станислав Стороженко
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ВСУ нато артиллерия сау богдана сау богдана кзтс
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