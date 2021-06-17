Калибр НАТО. САУ Богдана могут принять на вооружение ВСУ в 2023 году – разработчики
Самоходная артиллерийская установка Богдана в калибре НАТО – 155 мм может быть принята на вооружение в состав Вооруженных Сил Украины уже в 2023 году, в 2022-ом планируются государственные испытания машины. Об этом LIGA.net сообщили представители Краматорского завода тяжелого станкостроения на выставке Оружие и безопасность 2021, осуществляющие разработку САУ.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Если мы отводим 2022-ой год на проведение государственных испытаний, то в 2023-ем году завод сможет изготовить в диапазоне от 6 до 12 машин – это мы планируем по нашим производственным мощностям. Начиная с 2024-ого мы эту цифру удвоим и утроим", – говорят разработчики.
Отмечается, что уже через неделю САУ Богдана уедет на испытательный полигон, где будет стрелять на дальность 40 км, которая заложена в ее технических характеристиках.
"Мы должны сделать больше 300 выстрелов боевыми снарядами. Если у нас все будет нормально, то мы выполним предварительные испытания. Позже мы изучим износ ствола, гидравлики и других систем машины – в МО должны будут разработать государственные испытания", – сообщили конструкторы КЗТС.
Из САУ Богдана сейчас стреляют турецкими боеприпасами – тесты с украинскими снарядами 155-мм от КБ Артема пока не рассматриваются и-за того, что отечественные боеприпасы находятся на более ранней стадии испытаний.
"В настоящее время подходят к испытанию наши украинские боеприпасы, но сейчас идут параллельные процессы. Здесь пока сложно говорить. Мы идем параллельными путями", – отметили в КЗТС.
- 28 апреля Вооруженные Силы Украины начали цикл испытаний чешской самоходной артиллерийской установки Dana-M2 калибра 152 мм.
- 27 мая начались предварительные испытания САУ Богдана.
Читайте также: Минобороны показало стрельбы из САУ Богдана: видео
Комментарии