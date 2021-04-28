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28.04.2021, 13:18

Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото

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Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото
Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото
Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото Армия Украины начала испытания новой чешской самоходной гаубицы Dana-M2 – фото

Вооруженные Силы Украины начали цикл испытаний чешской самоходной артиллерийской установки Dana-M2, первый осмотр САУ прошел на военном полигоне в Ровенской области. Об этом сообщает defence-ua.com

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Колесную САУ рассматривают в качестве замены прицепных советских гаубиц Д-20, которые были разработаны еще в 1947 году.

Сообщается, что она может использовать 152-мм снаряды от Д-20, что позволит снизить дополнительную логистическую нагрузку на ВСУ.

"Главное преимущество Dana-M2 в том, что колесная САУ на порядок мобильнее за прицепную пушку. Простым языком: пока расчет Д-20 будет готовиться к стрельбе, колесная САУ уже отстреляется и покинет позицию", – отмечает издание.

Кроме того, чешская САУ оснащена автоматом заряжания, который сам подает от 4 до 5 снарядов в минуту, что на 1-2 снаряда быстрее, чем у советских образцов. Сообщается, что в лучшей версии Dana-M2 САУ получила систему автоматической настройки положения пушки ASAP с системой управления боеприпасами.

Система управления огнем САУ позволяет обмениваться информацией о целях через автоматизированные системы управления оружием. К примеру, данные с беспилотника могут автоматически передаваться в Dana-M2 – она самостоятельно мгновенно сделает все баллистические вычисления, расчету САУ останется только нажать кнопку "огонь", пишет издание.

"Именно на мобильность и минимизацию времени на открытие огня и изменение позиции в Dana-M2 сделан главный акцент", – отмечают в defence-ua.com.

В случае принятия в войска Dana-M2, Украина может рассчитывать на 26 единиц чешских САУ за $40,3 млн.

  • В ноябре 2018 года Укрспецэкспорт заключил контракт с Excalibur Army spool. s.r.o. на поставку Украине 66 САУ "Дана 2". Позже Министерство обороны уменьшило заказ до 26 САУ. По данным народного депутата Алексея Гончаренко, контракт с чешской компанией оценивается в $40 млн.
  • 11 ноября главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что Украина собирается закупить устаревшие чешские САУ Дана. В Минобороны на это ответили, что такая модификация САУ производится с 2017 года. 

Читайте также: В Чехии началось производство самоходных гаубиц для Украины – фото

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Теги: ВСУ, чехия, армия, вооружение, испытания, сау, dana-m2
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