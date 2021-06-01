Минобороны показало кадры испытаний на полигоне Широкий Лан в Николаевской области опытного образца самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства. Ролик размещен в YouTube Військове телебачення України.
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"Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди – дальнейшие испытания", – коротко рапортовали в Минобороны.
Основная "изюминка" этой САУ – ствол калибра НАТО (155 мм), изготовленный из украинской стали на украинском оборудовании Краматорского завода тяжелого станкостроения.
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