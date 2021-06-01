Минобороны показало кадры испытаний на полигоне Широкий Лан в Николаевской области опытного образца самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства. Ролик размещен в YouTube Військове телебачення України.

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"Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди – дальнейшие испытания", – коротко рапортовали в Минобороны.

Основная "изюминка" этой САУ – ствол калибра НАТО (155 мм), изготовленный из украинской стали на украинском оборудовании Краматорского завода тяжелого станкостроения.

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СПРАВКА. САУ 2С22 для дальнобойности до 40 км обычным снарядом и до 60 км – активно-реактивным, разрабатывается по гособоронзаказу более пяти лет, хотя предполагалось, что процесс будет завершен в 2020 году. 24 августа 2018-го "Богдану" показали на военном параде в Киеве. Темп разработки был замедлен "из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических препятствий", в том числе судов между КЗТС и Минобороны.

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Евгений Пилипенко

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