ВСУ отработали наступление: танки, арта, штурмовики, дроны, "джавелины", "метеориты": фото

На полигоне в Ровенской области сегодня, 26 мая, одна из бригад ВСУ при поддержке боевой авиации отработала наступление. Фоторепортаж об этом показал Генштаб.

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Учениями руководит главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Батальонная тактическая группа нанесла точечные удары по целям, отработала стрельбу из танков, которые выдвинулись под прикрытием противотанковых ракетных комплексов Javelin, "Корсар", "Фагот" и "Стугна". Параллельно артиллерия нанесла огневое поражение, а также "задымила" опорные пункты условного противника.

Ударный дрон Bayraktar использовали для разведки и корректировки огня, в маневрах задействовали малые тактические группы Сил специальных операций.

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"Используя дымовую завесу и эффект внезапности, штурмовые группы выдвинулись к переднему краю обороны. Группы разминирования (с УР-77 "Метеорит") и разграждения расширили проработанные проходы для прохода основных сил и в дальнейшем провели разминирование местности", – описали в штабе.

У Хомчака заявили, что учли как собственный опыт ВСУ, так и "опыт боевого применения ведущих армий мира" и "выводы из действий подразделений рф на последних учениях".

Фото: Генштаб МО ВСУ