Морские десантники в Черном море отработали ведение морского боя и высадку на берег: фото

В акватории Черного моря военные моряки отработали ведение боевых действий с кораблем условного противника, все виды корабельной обороны и высадку десанта на необорудованное побережье. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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В тренировках участвовал корабельно-катерный состав национальных ВМС и будущих офицеров морской пехоты – курсантов Военной академии Одессы.

Как отмечается, во время выхода в море корабельно-катерная группа тренировалась в боевой стрельбе, ведении морского боя, управлении кораблем в сложных метеорологических условиях, в борьбе за выживание корабля.

В то же время курсанты-морпехи провели десантирование со среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и десантного катера "Сватово" ВМС ВСУ на необорудованное побережье, после чего взяли под контроль определенный участок.

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Наталия Медведева

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