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СБУ провела масштабные учения в крупнейшем порту Украины – видео видео

25.05.2021, 17:05
Фото - СБУ
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Служба безопасности Украины провела масштабные учения в порту Южный, который стал крупнейшим по грузообороту в стране за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области. 

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Несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории прилегающего Одесского припортового завода, а также порта Южного. Кроме того, по легенде учений, еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно, захватив в "заложники" экипаж судна.

По итогам учений были разработаны рекомендации по совершенствованию алгоритма действий подразделений. 

Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, говорят в СБУ, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях.

Станислав Стороженко
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сбу порт южный ОПЗ учения
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