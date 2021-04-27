UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
27.04.2021, 13:44

Летчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фото

1 / 17
Летчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фото
Летчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фото
Летчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фотоЛетчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фото

Летчики бригады тактической авиации воздушного командования Центр отработали полеты "в сложных метеоусловиях днем и ночью". Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Минобороны Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Усовершенствовали мастерство ведения воздушных боев с истребителями, сложного пилотажа, выполнения захода на посадку", – уточнили в ГШ.

В структуре у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака подчеркнули, что руководящий состав бригады основное внимание уделяет подготовке молодых летчиков, поддержанию и повышению их летной выучки, подготовке в технике пилотирования и навигации.

"Все службы обеспечения отработали в штатном режиме, уверенно и слаженно", – отметили в Генштабе, добавив, что "в летную смену добавил красок невероятный закат".

Читайте также: Украина научилась выпускать боевые ракеты для авиадуэлей без комплектующих из России

Фото: пресс-служба Генштаба

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, самолет, учения, ОПК, истребитель, авиация, воздушные силы
Еще по теме
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"
Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Материалы по теме
В Бундестаге впервые поддержали идею предоставить Украине вооружения – посол
Политика В Бундестаге впервые поддержали идею предоставить Украине вооружения – посол
Украина и Великобритания расширяют военное сотрудничество в рамках операции ORBITAL
Политика Украина и Великобритания расширяют военное сотрудничество в рамках операции ORBITAL
Популярное
фото/видео
Летчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фото
Летчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фото
Из Украины пытались вывезти ценную 200-летнюю книгу: контрабанду пресекла СБУ – фото
Из Украины пытались вывезти ценную 200-летнюю книгу: контрабанду пресекла СБУ – фото 11:44
В Африке нашли самое древнее жилище предков человека: 3D-панорама, виртуальный тур пещерой
В Африке нашли самое древнее жилище предков человека: 3D-панорама, виртуальный тур пещерой 10:45
Полуфинал Лиги чемпионов. "Реал Мадрид" – "Челси": где и во сколько смотреть матч онлайн
Полуфинал Лиги чемпионов. "Реал Мадрид" – "Челси": где и во сколько смотреть матч онлайн 09:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 