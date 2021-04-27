Летчики ВСУ отработали воздушные бои с истребителями на фоне красочного заката – фото

Летчики бригады тактической авиации воздушного командования Центр отработали полеты "в сложных метеоусловиях днем и ночью". Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Минобороны Вооруженных Сил Украины.

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"Усовершенствовали мастерство ведения воздушных боев с истребителями, сложного пилотажа, выполнения захода на посадку", – уточнили в ГШ.

В структуре у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака подчеркнули, что руководящий состав бригады основное внимание уделяет подготовке молодых летчиков, поддержанию и повышению их летной выучки, подготовке в технике пилотирования и навигации.

"Все службы обеспечения отработали в штатном режиме, уверенно и слаженно", – отметили в Генштабе, добавив, что "в летную смену добавил красок невероятный закат".

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Фото: пресс-служба Генштаба