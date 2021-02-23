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Украина научилась выпускать боевые ракеты для авиадуэлей без комплектующих из России

23.02.2021, 09:59
Украина научилась выпускать боевые ракеты для авиадуэлей без комплектующих из России - Фото
Пуск ракеты Р-27 (фото — Татьяна Сенченко, ДП СЗТФ ПРОГРЕС)

Теперь Украина самостоятельно производит управляемые авиаракеты Р-27 класса "воздух-воздух" средней дальности – без использования российских комплектующих. Об этом в программе Security Talks заявил глава ГАХК "Артем" Владимир Зимин.

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По его словам, до 2014 года Р-27 серийно изготавливалась как на российском "Вымпеле" (Москва), так и на Артеме, причем украинская ветка производства происходила "в очень тесной кооперации" с заводами РФ.

"Сейчас эта программа полностью выполнена: мы с уверенностью говорим, что изделие теперь на 100% украинское", – подчеркнул чиновник предприятия, которое максимально сосредоточено именно на выполнении заказов по Р-27.

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Несмотря на то, что ракета разработана еще в 1970-х, ее ТТХ "актуальны и сейчас", говорит Зимин.

Фото: defence-ua.com

Директор ГАХК сообщил, что сейчас завод плотно загружен контрактами по поставкам ракет в Индию и ремонтом Р-27 на вооружении ВВС Болгарии. Возможны контракты с Алжиром, Бангладеш и Индонезией.

СПРАВКА. Р-27 калибром 230 мм и массой б/ч в 39 кг для МиГ, Су и других самолетов обеспечивает перехват самолетов и беспилотников в дальнем и ближнем маневренном воздушном бою, а также крылатых ракет. Поражает цели на высотах от 20 м до 25 км при их скорости до 3500 км/ч и перегрузке до 8g, на дальности от 1 до 110 км. Возможен пуск двух ракет по двум целям.

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Евгений Пилипенко
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