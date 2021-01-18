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Появилось изображение нового украинского боевого модуля "Воля-Д" для бронетехники

18.01.2021, 13:45
Появилось изображение нового украинского боевого модуля
Скриншот из видеозаписи nteh.com.ua

В сети появился 3D-рендер нового украинского боевого модуля для установки на бронетехнику, который разработала компания Nova Technology. Изображение "Воли-Д", уже установленной на боевую машину пехоты БМП-1, показал в Facebook основатель Defence Blog Дилан Малясов.

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Создатели узла пишут, что он предназначен для борьбы с бронированными и небронированными, наземными и низковысотным нескоростными целями.

Разработчики утверждают, что система управления огнем и цифровая система стабилизации модуля обеспечивают наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, сопровождение и "эффективное поражение" наземных, воздушных и надводных целей днем и ночью, при стрельбе с места и на ходу.

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Иллюстрация: Дилан Малясов/Facebook

Модуль оснащен вынесенным комплексом вооружения на платформе, стабилизированной в двух плоскостях, а также оптико-электронным прицельным комплексом с тепловизором.

Иллюстрация: nteh.com.ua

В модуле:

— 30 мм автоматическая пушка ЗТМ-1 (2А72) с 320 снарядами (все готовы к стрельбе);
— 7,62 мм пулемет ПКТ с 2000 патронами (350 в магазине готовы к стрельбе);
— 30 мм автоматический гранатомет АГС-17 и 116 гранат (29 готовы к стрельбе);
— противотанковый ракетный комплекс Барьер, две пусковые установки, 4 ПТУР (из них 2 ПТУР на направляющих, готовы к пуску);
— система постановки дымовых завес 902В "Туча" (шесть пусковых установок, по три с каждой стороны модуля).

Иллюстрация: nteh.com.ua

Работа с "Волей-Д" в составе боевой машины осуществляется оператором и командиром (у второго – дублирующие органы управления).

Иллюстрация: nteh.com.ua

Все составные части и боекомплект размещаются внутри модуля над корпусом машины, тогда как оператор может располагаться в любом месте машины.

Иллюстрация: nteh.com.ua

Модуль похож на аналогичный – "Спис":

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Евгений Пилипенко
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