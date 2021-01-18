Появилось изображение нового украинского боевого модуля "Воля-Д" для бронетехники

В сети появился 3D-рендер нового украинского боевого модуля для установки на бронетехнику, который разработала компания Nova Technology. Изображение "Воли-Д", уже установленной на боевую машину пехоты БМП-1, показал в Facebook основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Создатели узла пишут, что он предназначен для борьбы с бронированными и небронированными, наземными и низковысотным нескоростными целями.

Разработчики утверждают, что система управления огнем и цифровая система стабилизации модуля обеспечивают наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, сопровождение и "эффективное поражение" наземных, воздушных и надводных целей днем и ночью, при стрельбе с места и на ходу.

Читайте также: США перебросили ударные дроны под Украину

Нажмите, чтобы увеличить:

Модуль оснащен вынесенным комплексом вооружения на платформе, стабилизированной в двух плоскостях, а также оптико-электронным прицельным комплексом с тепловизором.

В модуле:

— 30 мм автоматическая пушка ЗТМ-1 (2А72) с 320 снарядами (все готовы к стрельбе);

— 7,62 мм пулемет ПКТ с 2000 патронами (350 в магазине готовы к стрельбе);

— 30 мм автоматический гранатомет АГС-17 и 116 гранат (29 готовы к стрельбе);

— противотанковый ракетный комплекс Барьер, две пусковые установки, 4 ПТУР (из них 2 ПТУР на направляющих, готовы к пуску);

— система постановки дымовых завес 902В "Туча" (шесть пусковых установок, по три с каждой стороны модуля).

Работа с "Волей-Д" в составе боевой машины осуществляется оператором и командиром (у второго – дублирующие органы управления).

Все составные части и боекомплект размещаются внутри модуля над корпусом машины, тогда как оператор может располагаться в любом месте машины.

Модуль похож на аналогичный – "Спис":

На учениях в конце 2020-го тяжелый ударный дрон MQ-9 Reaper пытался преодолеть украинскую ПВО на западной границе.

Испытан отечественный боеприпас для БПЛА, создается дрон с искусственным интеллектом.

Ракеты "Нептун" хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ.

Смотрите видео: На военном параде в КНДР показали "самое мощное оружие, которое покорит мир"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.