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Испытан отечественный боеприпас для БПЛА, создается дрон с искусственным интеллектом

06.01.2021, 13:31
Испытан отечественный боеприпас для БПЛА, создается дрон с искусственным интеллектом - Фото
Фото: А2724 / Аеророзвідка

На армейском полигоне Широкий лан в Николаевской области испытали разработанный на заводе Маяк неуправляемый боеприпас для сброса с квадрокоптера. Об этом сообщила пресс служба госпредприятия.

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Боеприпас разработан совместно с центром внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления А2724. Впервые ударный БПЛА подразделения "Аеророзвідка", которое не раз отличилось на войне против России, включили в программу учений общевойскового боя. В конце 2020-го на Ширлане проходили командно-штабные учения 28-й бригады ВСУ.

"Как всегда, наш экипаж был на высоте и поразил все цели", – прокомментировали в подразделении, добавив, что дроны выполнили задачи даже в условиях противодействия аппаратами РЭБ.

Фото: А2724/Аеророзвідка

Фото: А2724/Аеророзвідка

Также за Маяке анонсировали будущие испытания ударного квадрокоптера с искусственным интеллектом, которые собирают на предприятии при участии специалистов Житомирского военного института им. Королева по проекту "Жнец".

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Евгений Пилипенко
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