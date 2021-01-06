Испытан отечественный боеприпас для БПЛА, создается дрон с искусственным интеллектом

На армейском полигоне Широкий лан в Николаевской области испытали разработанный на заводе Маяк неуправляемый боеприпас для сброса с квадрокоптера. Об этом сообщила пресс служба госпредприятия.

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Боеприпас разработан совместно с центром внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления А2724. Впервые ударный БПЛА подразделения "Аеророзвідка", которое не раз отличилось на войне против России, включили в программу учений общевойскового боя. В конце 2020-го на Ширлане проходили командно-штабные учения 28-й бригады ВСУ.

"Как всегда, наш экипаж был на высоте и поразил все цели", – прокомментировали в подразделении, добавив, что дроны выполнили задачи даже в условиях противодействия аппаратами РЭБ.

Также за Маяке анонсировали будущие испытания ударного квадрокоптера с искусственным интеллектом, которые собирают на предприятии при участии специалистов Житомирского военного института им. Королева по проекту "Жнец".

На учениях в конце 2020-го тяжелый ударный дрон MQ-9 Reaper пытался преодолеть украинскую ПВО на западной границе.

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Евгений Пилипенко

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