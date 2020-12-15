Ракеты "Нептун" хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ

Будет разработана авиационная версия ракеты Р-360 комплекса "Нептун", которую поставят на вооружение в Воздушные силы ВСУ. Об этом в эфире Apostrophe TV сообщил генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев.

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По его словам, Минобороны и конструкторское бюро подготовили документацию на такую разработку.

По задумке, новыми ракетами будут оснащать фронтовые бомбардировщики Су-24М – его системы могут обеспечить целеуказание, и их у ВСУ "достаточное количество", говорит Коростелев. Воздушное использование "сразу же увеличит дистанцию работы", подчеркнул он.

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Какое вооружение могут нести эти самолеты:



По словам генконструктора, если выбирать между наземным и корабельным вариантом, то наиболее эффективно комплекс может себя показать при наземном базировании. "Оно обеспечивает маневр, скрытность и тому подобные вещи. А все корабли, особенно на Черном море... Определено их местоположение в любой момент времени", – объяснил инженер.

Он подчеркнул, что "Нептун" – сугубо украинская разработка: все узлы и части ракеты "уникальны", разработаны и изготавливаются на предприятиях в Украине, как государственных, так и частных.

СПРАВКА. Задача РК-360МЦ "Нептун" – поражать боевые корабли противника. Комплекс работает в любых метеоусловиях в любое время суток и пору года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. В комплекс входят сразу шесть пусковых установок: обеспечивают возможность залпа сразу 24 ракетами по различным целям с интервалом пусков в залпе 3-5 секунд. Вес ракеты – 870 кг, диаметр – 38 см, масса боевой части – 150 кг. Диапазон высот полета над гребнем волн – от 3 до 10 м.

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Евгений Пилипенко

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