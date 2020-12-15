UA

Ракеты "Нептун" хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ

15.12.2020, 12:08
Ракеты
Олег Коростелев (скриншот из видео Apostrophe TV)

Будет разработана авиационная версия ракеты Р-360 комплекса "Нептун", которую поставят на вооружение в Воздушные силы ВСУ. Об этом в эфире Apostrophe TV сообщил генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Минобороны и конструкторское бюро подготовили документацию на такую разработку.

По задумке, новыми ракетами будут оснащать фронтовые бомбардировщики Су-24М – его системы могут обеспечить целеуказание, и их у ВСУ "достаточное количество", говорит Коростелев. Воздушное использование "сразу же увеличит дистанцию работы", подчеркнул он.

Смотрите видео: Ракета "Нептун" взрывает баржу-мишень: теперь кадры вблизи

Какое вооружение могут нести эти самолеты:

Нажмите, чтобы увеличить:

По словам генконструктора, если выбирать между наземным и корабельным вариантом, то наиболее эффективно комплекс может себя показать при наземном базировании. "Оно обеспечивает маневр, скрытность и тому подобные вещи. А все корабли, особенно на Черном море... Определено их местоположение в любой момент времени", – объяснил инженер.

Он подчеркнул, что "Нептун" – сугубо украинская разработка: все узлы и части ракеты "уникальны", разработаны и изготавливаются на предприятиях в Украине, как государственных, так и частных.

СПРАВКА. Задача РК-360МЦ "Нептун" – поражать боевые корабли противника. Комплекс работает в любых метеоусловиях в любое время суток и пору года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. В комплекс входят сразу шесть пусковых установок: обеспечивают возможность залпа сразу 24 ракетами по различным целям с интервалом пусков в залпе 3-5 секунд. Вес ракеты – 870 кг, диаметр – 38 см, масса боевой части – 150 кг. Диапазон высот полета над гребнем волн – от 3 до 10 м.

Читайте также: В лучшем случае через год получим только один дивизион "Нептуна", а нужно пять – Хомчак

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
ВСУ технологии ракетный комплекс ОПК впк бомбардировщик кб луч нептун су-24 воздушные силы Олег Коростелев

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 