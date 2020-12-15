Ракеты "Нептун" хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ
Будет разработана авиационная версия ракеты Р-360 комплекса "Нептун", которую поставят на вооружение в Воздушные силы ВСУ. Об этом в эфире Apostrophe TV сообщил генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев.
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По его словам, Минобороны и конструкторское бюро подготовили документацию на такую разработку.
По задумке, новыми ракетами будут оснащать фронтовые бомбардировщики Су-24М – его системы могут обеспечить целеуказание, и их у ВСУ "достаточное количество", говорит Коростелев. Воздушное использование "сразу же увеличит дистанцию работы", подчеркнул он.
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Какое вооружение могут нести эти самолеты:
По словам генконструктора, если выбирать между наземным и корабельным вариантом, то наиболее эффективно комплекс может себя показать при наземном базировании. "Оно обеспечивает маневр, скрытность и тому подобные вещи. А все корабли, особенно на Черном море... Определено их местоположение в любой момент времени", – объяснил инженер.
Он подчеркнул, что "Нептун" – сугубо украинская разработка: все узлы и части ракеты "уникальны", разработаны и изготавливаются на предприятиях в Украине, как государственных, так и частных.
- 31 марта 2020 года Минобороны провела испытания "Нептуна" – заявили, что им удалось "свести вероятность обнаружения ракеты к нулю". Комплекс принят на вооружение 23 августа. Министр обороны Таран в октябре 2020-го говорил, что "Нептун" закупят уже в 2020 году".
- Николаевский центр кораблестроения предлагает ВМС проект ракетных катеров "Гроза".
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