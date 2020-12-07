В лучшем случае через год получим только один дивизион "Нептуна", а нужно пять – Хомчак
Оперативно разработанный украинский ракетный комплекс "Нептун" появится на вооружении у ВСУ в лучшем случае только через год. Об этом главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак рассказал изданию Апостроф.
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Генерал-полковник заявил, что Генштаб хотел включить комплекс в гособоронзаказ 2020 года, "но мне сказали, что в этом году их не будет, дай бог, чтобы их вообще приняли на вооружение".
По его словам, в 2021-м поставлены задачи, чтобы ВСУ получили один дивизион. Но, говорит начальник Генштаба, "надо, чтобы этим дивизионом кто-то командовал, чтобы этот дивизион где-то располагался, чтобы он обеспечивался... научить персонал, отработать для них пункты постоянной дислокации, места маневра, развертывания, стартовые позиции, задачи".
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"Вы понимаете, что это такое? Я должен иметь для них современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200-280 км. То есть, вы понимаете, сколько нужно провести мероприятий. Просто выехать из ворот предприятия – это ни о чем", – посетовал Хомчак.
Исходя из всех этих моментов, "в лучшем случае мы получим один дивизион в конце 2021 года", сказал НГШ, добавив, что нужен не один дивизион, а гораздо больше, как минимум пять дивизионов.
- 31 марта 2020 года Минобороны провела испытания "Нептуна" – заявили, что им удалось "свести вероятность обнаружения ракеты к нулю". Комплекс принят на вооружение 23 августа. Министр обороны Таран в октябре 2020-го говорил, что "Нептун" закупят уже в 2020 году". Его разработчик – киевское КБ "Луч".
- Николаевский центр кораблестроения предлагает ВМС проект ракетных катеров "Гроза".
- Украинцы против мира с оккупантами за счет суверенитета и территорий (опрос Разумкова в октябре-2020).
- В армии много времени уделяют подготовке ВСУ к наступлению в городских условиях, заявлял ранее Хомчак.
- Большая часть украинцев не поддерживают запрет на ответный огонь на Донбассе – опрос центра Разумкова.
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