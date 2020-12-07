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В лучшем случае через год получим только один дивизион "Нептуна", а нужно пять – Хомчак

07.12.2020, 11:56
В лучшем случае через год получим только один дивизион
Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи)

Оперативно разработанный украинский ракетный комплекс "Нептун" появится на вооружении у ВСУ в лучшем случае только через год. Об этом главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак рассказал изданию Апостроф.

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Генерал-полковник заявил, что Генштаб хотел включить комплекс в гособоронзаказ 2020 года, "но мне сказали, что в этом году их не будет, дай бог, чтобы их вообще приняли на вооружение".

По его словам, в 2021-м поставлены задачи, чтобы ВСУ получили один дивизион. Но, говорит начальник Генштаба, "надо, чтобы этим дивизионом кто-то командовал, чтобы этот дивизион где-то располагался, чтобы он обеспечивался... научить персонал, отработать для них пункты постоянной дислокации, места маневра, развертывания, стартовые позиции, задачи".

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"Вы понимаете, что это такое? Я должен иметь для них современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200-280 км. То есть, вы понимаете, сколько нужно провести мероприятий. Просто выехать из ворот предприятия – это ни о чем", – посетовал Хомчак.

СПРАВКА. Задача РК-360МЦ "Нептун" – поражать боевые корабли противника. Комплекс работает в любых метеоусловиях в любое время суток и пору года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. В комплекс входят сразу шесть пусковых установок: обеспечивают возможность залпа сразу 24 ракетами по различным целям с интервалом пусков в залпе 3-5 секунд. Вес ракеты – 870 кг, диаметр – 38 см, масса боевой части – 150 кг. Диапазон высот полета над гребнем волн – от 3 до 10 м.

Исходя из всех этих моментов, "в лучшем случае мы получим один дивизион в конце 2021 года", сказал НГШ, добавив, что нужен не один дивизион, а гораздо больше, как минимум пять дивизионов.

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Евгений Пилипенко
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