Ракета Нептун взрывает баржу-мишень: теперь кадры с близкого расстояния – видео

Киевское конструкторское бюро Луч показало кадры испытательного попадания крылатой ракеты Нептун в баржу-мишень в акватории Черного моря. Ролик опубликован в Facebook предприятия украинского оборонного комплекса.
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Как уточнили в КБ, очередные испытания противокорабельной крылатой ракеты Р-360 Нептун, которые прошли 17 июня, "завершились успешно".
"Это результат огромного труда людей, которые добросовестно выполняют свою работу", – подчеркнули там.
Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер/эсминец/фрегат/корвет/десантных/танкодесантных кораблей и транспортов, береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника. Может поражать также и наземные цели.
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