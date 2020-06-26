Ракета Нептун взрывает баржу-мишень: теперь кадры с близкого расстояния – видео

Киевское конструкторское бюро Луч показало кадры испытательного попадания крылатой ракеты Нептун в баржу-мишень в акватории Черного моря. Ролик опубликован в Facebook предприятия украинского оборонного комплекса.

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Как уточнили в КБ, очередные испытания противокорабельной крылатой ракеты Р-360 Нептун, которые прошли 17 июня, "завершились успешно".

"Это результат огромного труда людей, которые добросовестно выполняют свою работу", – подчеркнули там.

СПРАВКА. Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Масса ракеты - 870 кг, масса боевой части -150 кг. Одной крылатой ракеты из комплекса Нептун вполне достаточно для потопления кораблей тоннажем до 5000 тонн.

Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер/эсминец/фрегат/корвет/десантных/танкодесантных кораблей и транспортов, береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника. Может поражать также и наземные цели.

9 апреля 2020 года сообщалось, что Нептун пролетел 100 км и поразил цель на море - видео.

17 июня на полигоне "Алибей" под Одессой прошел заключительный этап государственных испытаний Р-360.

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