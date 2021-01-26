Компании Sikorsky (дочка Lockheed Martin) и Boeing показали концепт нового многоцелевого боевого вертолета соосной схемы – Defiant X ("Дерзкий Х"). Однажды, надеются проектировщики, он заменит "классику" армии США – вертолет Black Hawk. Об этом пишет военное издание Defense One.

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Его конструкция основана на прототипе вертолета Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant (SB>1), который тестировали в полете еще пару лет назад. Видео с ним – ниже.

Заявлено, что Defiant X будет "самым быстрым, маневренным и живучим штурмовым вертолетом в истории". Авторы модернизации заверили, что уменьшили тепловые сигнатуры (сделали менее заметным для противника), улучшили аэродинамическую управляемость, добавили носовое колесо для повышенной устойчивости на посадке, – и внесли другие конструкционные правки.

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"Defiant X произведет революцию в способах отражения угроз к 2035 году и в последующий период", – рекламируют они свою разработку.

Финальный вариант новой машины должен выдерживать крейсерскую скорость не ниже 230 узлов, иметь радиус полета свыше 425 км и перевозить не менее дюжины бойцов.

Конкурирующий проект в разработке – аппарат Bell V-280 Valor.

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Евгений Пилипенко

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