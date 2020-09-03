На Антонове к 2024 году планируют собирать вертолеты "Киборг" – инфографика

В течение четырех лет в Украине планируют выйти на производство легких многоцелевых вертолетов ВМ-4 Киборг. Об этом со ссылкой на свои источники пишет ресурс военных новостей Defence Express.

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В ближайшие три года будет разработан пакет конструкторской документации, построены прототипы, проведены их испытания и сертификация. На четвертый год, по плану ООО "Авиационная компания Вектор", будет выпущена первая серийная партия.

Цена базовой версии ВМ-4 ("Шмель") – около $350 000, все детали, кроме двигателей и некоторых компонентов, – украинского производства.Его военная модификация ВМ-4В "Киборг" может нести неуправляемые ракеты АР-8, управляемые ракеты АР-8Л, противотанковый ракетный комплекс "Барьер" и пулеметы ПКМТ. Помимо этого, будет морская палубная версия ВМ-4К "Нептун".

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Военные обозреватели пишут, что использование двух поршневых двигателей (или гибридного двигателя) "существенно уменьшает тепловой след", что делает вертолет малозаметным для ракет ПЗРК.

Этой разработкой заинтересовались за рубежом: с одной из стран Азии, которая хочет оснастить такими вертолетами полицию, подписан протокол.