На пляж в Чугуеве с вертолета высадился десант, лодку отдыхающих сдуло – видео
30.07.2020, 11:28
Скриншот из видеозаписи
Ролик снят в дни, когда в этом районе проходили военные учения
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Во время учений в Харьковской области военный вертолет совершил низкие пролеты над рекой и потоком воздуха перевернул лодку с пляжниками. Видео происшествия сняли отдыхающие, его выложили на Харьков LIVE и Букви.
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Никто не пострадал.
В описании к ролику указано, что инцидент случился во время военных учений в этом районе. Как видно на кадрах, среди отдыхающих много людей в форме, а лодки на реке однотипные - ЛАС-5.
Когда именно снято видео, не уточняется.
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