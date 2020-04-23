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Отказ двигателя. Вертолет ВСУ совершил экстренную посадку среди поля – фото

Отказ двигателя. Вертолет ВСУ совершил экстренную посадку среди поля – фото - Фото
Иллюстративное фото (пресс-служба Минобороны)
23.04.2020, 07:20

Украинский военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку после отказа двигателя. Инженеры смогли его отремонтировать на месте происшествия

Вчера вечером вертолет Ми-8 МСБ-В бориспольской бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ из-за отказа одного из двигателей совершил экстренную посадку в поле на неподготовленную площадку. Об этом сообщает служба связей с общественностью Командования Воздушных сил в Facebook.

Инцидент произошел у поселка Иванков Киевской области. По словам экипажа, к поломке двигателя привело попадание птицы. Командир визуально выбрал в поле подходящий для приземления участок – и экипаж посадил вертолет на одном рабочем двигателе.

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Вертолет не получили повреждений, среди военных обошлось без травм. Инженеры смогли починить машину и проверить все системы прямо среди поля. Уже через три часа после поломки экипаж успешно добрался до пункта дислокации на двух двигателях.

Сейчас вертолет в строю и вновь готов к выполнению боевых заданий.

СПРАВКА. Ми-8 МСБ-В – это украинская модернизация разработанной при СССР модели Ми-8, пишет Украинский милитарный порталНа вертолете установлен новый двигатель производства Мотор-Сич, который улучшает его характеристики, например, расход топлива снижен с 620 кг/ч до 592 кг/час.

Также машина оборудована тепловыми отражателями, которые рассеивают тепловое излучение, что снижает возможность поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения. Кабина и кресло летчиков дополнительно бронированы.

На вертолете есть три балочных держателя, на которые можно установить управляемые и неуправляемые ракеты, а также бомбы.

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Фото - служба связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ

Марк Сировой
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ВСУ вертолет армия ввс экстренная посадка двигатель ми-8
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