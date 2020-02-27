Американский вертолет в рекламном ролике уничтожил российские "Арматы" - видео

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Новый вертолет для армии США пока находится в процессе разработки: до его сборки и запуска в серию, если тестовый образец оценят военные, еще далеко

Американская компания Bell Helicopter показала анимацию, в которой пара маневренных разведывательно-ударных вертолетов Bell 360 Invictus разбивает ракетами условного противника, танки и БМП которого напоминают российские "Арматы" Т-14 и Т-15.

Далее в ролике вертолет ловко уходит от удара из переносного зенитно-ракетного комплекса.

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Двухместный 360 Invictus разрабатывают по программе армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft: под различные задачи машина придет на смену и "Кайовам", и даже "Апачам".

Главная силовая установка - турбовальный двигатель General Electric T901 (3000 л.с.), дополнительная - Рratt & Whitney PW207D1 (586 л.с.). Крейсерская скорость - 330 км/ч, боевой радиус - более 200 км при полуторачасовом барражировании.

Вооружен будет пушкой кал. 20 мм, ракетами (возможно, AGM-114 Hellfire или даже AGM-179 JAGM) для поражения с 16 км, бомбами и прочим. Подъемный вес полезной нагрузки - около 630 кг.

Bell Helicopter - американский производитель вертолетов и винтокрылов, компания основана в 1935 году. Самой известной продукцией предприятия является вертолет Bell UH-1 "Ирокез".

"Непокоренного" впервые представили публике как полноразмерный макет в прошлом октябре. Когда будет создан полнофункциональный тестовый образец, неизвестно.

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Теги: армия США, вертолет, симуляция, пзрк, Bell 360 Invictus, армата, пропаганда, реклама
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