Из-за непогоды обледенели увешанные ракетами МиГ-29 тактической авиации ВСУ – фото СМИ

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Из-за непогоды в Украине обледеневают самолеты тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, которые находятся на боевом дежурстве и должны быть готовы к оперативному вылету. Об этом с фото по крайней мере одного МиГ-29 пишет ресурс о военном авиасекторе MilitaryAviation.in.UA. В пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ подтвердили наличие проблемы.

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Ресурс отмечает, что боевые самолеты "по советской традиции" хранятся под открытым небом.

"Где-то грустит на морозе трудяга МиГарь "24/7 combat ready", с которого даже чехол оторвать невозможно", – пишет ресурс.

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Чтобы избежать подобных ч/п, пишет Український мілітарний портал, обычно используются ангары – как долгосрочные, так и по-быстрому сооруженные временные укрытия:

СПРАВКА. МиГ-29 в строевые части начал поступать с 1983-го. Конструкторы исходили из необходимости создать легкий истребитель для завоевания локального преимущества в воздухе и воздушной обороны в тылу. Не последнюю роль сыграла и разработка в США истребителя F-16, учитывая который, создавался МиГ-29. Самолет заранее проектировался как дешевый, простой в производстве, ремонте и эксплуатации фронтовой истребитель. Самому молодому МиГ-29 на вооружении ВСУ минимум 30 лет.

Где и когда сделаны фото, не уточняется.

В Командовании Воздушных сил ВСУ в комментарии LIGA.net подтвердили, что такая проблема есть, "летчики переживают", но разрешить ее сейчас на многих аэродромах не могут из-за недостатка финансирования: банально нет средств не только на то, чтобы иметь на случай непогоды сборные ангары, но и на более актуальные задачи.

Там выразили надежду, что, возможно, общественный резонанс поможет привлечь внимание руководства страны к этой и другим проблемам сектора.

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Евгений Пилипенко

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