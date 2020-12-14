Из-за непогоды обледенели увешанные ракетами МиГ-29 тактической авиации ВСУ – фото СМИ
Из-за непогоды в Украине обледеневают самолеты тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, которые находятся на боевом дежурстве и должны быть готовы к оперативному вылету. Об этом с фото по крайней мере одного МиГ-29 пишет ресурс о военном авиасекторе MilitaryAviation.in.UA. В пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ подтвердили наличие проблемы.
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Ресурс отмечает, что боевые самолеты "по советской традиции" хранятся под открытым небом.
"Где-то грустит на морозе трудяга МиГарь "24/7 combat ready", с которого даже чехол оторвать невозможно", – пишет ресурс.
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Чтобы избежать подобных ч/п, пишет Український мілітарний портал, обычно используются ангары – как долгосрочные, так и по-быстрому сооруженные временные укрытия:
Где и когда сделаны фото, не уточняется.
В Командовании Воздушных сил ВСУ в комментарии LIGA.net подтвердили, что такая проблема есть, "летчики переживают", но разрешить ее сейчас на многих аэродромах не могут из-за недостатка финансирования: банально нет средств не только на то, чтобы иметь на случай непогоды сборные ангары, но и на более актуальные задачи.
Там выразили надежду, что, возможно, общественный резонанс поможет привлечь внимание руководства страны к этой и другим проблемам сектора.
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