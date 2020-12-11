Киев сковал гололед. Попытки добраться на работу и динозавры на коньках: подборка видео

В Киеве случился ледяной коллапс – из-за осадков и удавривших затем морозов на тротуарах и дорогах столицы образовался очень скользкий настил. Гололед стал причиной многих ДТП, а также существенно усложнил выход из дома – на работу и даже в магазин за хлебом.

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Коммунальщики активно посыпают дороги песком, но их усилий не хватает: люди берут с собой на улицу песок, чтобы упростить себе передвижение.

Впрочем, некоторые получили от сложившейся ситуации даже удовольствие. Например, вот этот динозавр, который воспользовался отличной возможностью покататься по дорогам на коньках.

А кто-то решил вспомнить детство и взять с собой на работу санки.

Доброго ранку, Київ! А як ви сьогодні доїхали на роботу? pic.twitter.com/Y8S6t2sWS0 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 11, 2020

Скользко оказалось даже животным. По крайней мере, эта собака, которую выпустили погулять, точно не ожидала такого подвоха в виде ледяной корки.

Сегодня ночью из-за сильного гололеда коммунальщики работали 15 часов без перерыва.

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