Киев сковал гололед. Попытки добраться на работу и динозавры на коньках: подборка видео

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В Киеве случился ледяной коллапс – из-за осадков и удавривших затем морозов на тротуарах и дорогах столицы образовался очень скользкий настил. Гололед стал причиной многих ДТП, а также существенно усложнил выход из дома – на работу и даже в магазин за хлебом.

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Коммунальщики активно посыпают дороги песком, но их усилий не хватает: люди берут с собой на улицу песок, чтобы упростить себе передвижение.

Впрочем, некоторые получили от сложившейся ситуации даже удовольствие. Например, вот этот динозавр, который воспользовался отличной возможностью покататься по дорогам на коньках.

А кто-то решил вспомнить детство и взять с собой на работу санки.

Скользко оказалось даже животным. По крайней мере, эта собака, которую выпустили погулять, точно не ожидала такого подвоха в виде ледяной корки.

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Теги: киев, погода, видео, динозавр, гололед
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