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Ухудшение погоды. В Киеве и ряде областей объявили желтый уровень опасности

11.12.2020, 09:42
Ухудшение погоды. В Киеве и ряде областей объявили желтый уровень опасности - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Киеве и ряде областей Украины на 11 декабря объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за ухудшения погоды и потенциально опасных метеорологических явлений. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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В ГСЧС предупреждают, что ночью и утром 11 декабря в северных и центральных областях будет обледенение деревьев и гололед на дорогах. Эти же явления будут наблюдаться ночью в Киеве и области. В южных и центральных областях – туман с видимостью 200-500 метров. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, добавили в ГСЧС.

Укргидрометцентр также предупреждает о порывах ветра 15-20 м/c в Приазовье.

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Во всех вышеперечисленных регионах объявлен первый уровень опасности (желтый). По классификатору Укргидрометцентра, это значит, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется быть максимально осторожным при нахождении в зоне погодных явлений.

Посмотреть прогноз погоды на 11 декабря по всем областям можно на карте от Укргидрометцентра – кликните на картинку, чтобы увеличить.

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Марк Сировой
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