В Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео

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В Азовском море бушует шторм: вода заливает пляжи, СМИ сообщают о затоплении дороги на остров Бирючий, где находится резиденция президента.

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На видео с веб-камер видно, что вода заливает пляжи. В частности затопило навесы на пляже на Федотовой косе в Кирилловке. По данным Укргидрометцентра, сегодня в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 1,5 – 2 метра, возможно быстрое обледенение судов. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В эфире ТСН ранок также сообщили, что шторм отрезал единственный сухопутный путь на заповедник Бирючий остров, где находятся базы отдыха и резиденция, закрепленная за президентом.

Запорожский портал Z-city добавляет, что подтопило и линии электропередач. В то же время там отмечают, что подобные потопы традиционны для Кирилловки. По данным ТСН, сейчас порывы ветра достигают 25-30 м/с, а волны – 2 метров.

Местные жители также публикуют в соцсетях ролики непогоды, снятые на выходных. Есть кадры как с острова Бирючий, так и с других участков побережья.

  

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Теги: азовское море, шторм, Кирилловка, бирючий
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