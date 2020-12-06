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В акватории Азовского моря ухудшится погода – объявлено штормовое предупреждение

06.12.2020, 14:12
В акватории Азовского моря ухудшится погода – объявлено штормовое предупреждение - Фото
Шторм Хорхе (скриншот видео Weather and Nature Enthusiast, YouTube)

В Азовском море ожидается шторм, спасатели объявили второй уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели заявляют, что 6 и 7 декабря в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 метров, а также возможно быстрое обледенение судов – шторму присвоили второй уровень опасности.

Также сегодня в портах Бердянск и Мариуполь ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 метров.

Владислав Сердюк
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ГСЧС азовское море шторм

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