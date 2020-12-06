В акватории Азовского моря ухудшится погода – объявлено штормовое предупреждение
06.12.2020, 14:12
Шторм Хорхе (скриншот видео Weather and Nature Enthusiast, YouTube)
В Азовском море ожидается шторм, спасатели объявили второй уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Спасатели заявляют, что 6 и 7 декабря в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 метров, а также возможно быстрое обледенение судов – шторму присвоили второй уровень опасности.
Также сегодня в портах Бердянск и Мариуполь ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 метров.
- 26 ноября в Укргидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Украине.
- 6 декабря синоптики предупредили о морозе, гололеде и ветре.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу ITРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии